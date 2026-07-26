15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Антон Асташенков назначен главным тренером «Динамо-ЛО»

Антон Асташенков назначен главным тренером «Динамо-ЛО»
Комментарии

44-летний Антон Асташенков назначен главным тренером мужского волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

С 2024 по 2026 год специалист являлся старшим тренером команды. После ухода Александра Климкина, который стал главным тренером женской «Корабелки», Асташенков возглавил ленинградский клуб. А должность старшего тренера занял итальянец Антонелло Андриани.

За время игровой карьеры Асташенков выступал за петербургский «Спартак», одинцовскую «Искру», новоуренгойский «Факел», новосибирский «Локомотив», оренбургский «Нефтяник» и «Газпром-Югра». В качестве тренера он также работал с «Искрой».

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Динамо-ЛО» заняло шестое место в мужском чемпионате России.

Материалы по теме
Официально
Александр Климкин назначен главным тренером «Корабелки»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android