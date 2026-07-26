Антон Асташенков назначен главным тренером «Динамо-ЛО»

44-летний Антон Асташенков назначен главным тренером мужского волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

С 2024 по 2026 год специалист являлся старшим тренером команды. После ухода Александра Климкина, который стал главным тренером женской «Корабелки», Асташенков возглавил ленинградский клуб. А должность старшего тренера занял итальянец Антонелло Андриани.

За время игровой карьеры Асташенков выступал за петербургский «Спартак», одинцовскую «Искру», новоуренгойский «Факел», новосибирский «Локомотив», оренбургский «Нефтяник» и «Газпром-Югра». В качестве тренера он также работал с «Искрой».

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Динамо-ЛО» заняло шестое место в мужском чемпионате России.