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Главный тренер сборной Италии оценил игру своей команды в матче за бронзу Лиги наций

Главный тренер сборной Италии оценил игру своей команды в матче за бронзу Лиги наций
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Главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче и победу в игре за бронзовые медали Лиги наций. Итальянки проиграли Бразилии в 1/2 финала со счётом 2:3 (25:21, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15) и победили в матче за третье место команду Китая — 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).

Лига наций (ж) . Матч за 3-е место
26 июля 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Китай
Окончен
1 : 3
Италия
Китай: Юйшань, Синь, Линьюй, Сянюй, Юаньюань, Хоуюй, Аоцянь, Шумин, Ли, Юйхань, Се, Го, Фэйфань, Мэнцзе
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованнини, Антропова

«Вчера мы проиграли Бразилии со счётом 2:3. Нам не нужно ломать голову, потому что в мире так много сильных команд, побеждать всегда практически невозможно. Хотя мы не вели нашу лучшую игру, всё равно добрались до тай-брейка. Сегодня провели большую гонку.

Вчера я сказал, что горжусь ими, потому что они никогда не сдавались. Это основа, на которой всё строится. Мы играли не очень хорошо, но девушки не переставали бороться. Однако сегодня мы показали лучший волейбол и одержали чистую победу», — приводит слова Веласко volleyball.it.

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