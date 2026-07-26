Главный тренер сборной Италии оценил игру своей команды в матче за бронзу Лиги наций

Главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче и победу в игре за бронзовые медали Лиги наций. Итальянки проиграли Бразилии в 1/2 финала со счётом 2:3 (25:21, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15) и победили в матче за третье место команду Китая — 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).

«Вчера мы проиграли Бразилии со счётом 2:3. Нам не нужно ломать голову, потому что в мире так много сильных команд, побеждать всегда практически невозможно. Хотя мы не вели нашу лучшую игру, всё равно добрались до тай-брейка. Сегодня провели большую гонку.

Вчера я сказал, что горжусь ими, потому что они никогда не сдавались. Это основа, на которой всё строится. Мы играли не очень хорошо, но девушки не переставали бороться. Однако сегодня мы показали лучший волейбол и одержали чистую победу», — приводит слова Веласко volleyball.it.