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«Очень доволен тем, что сделал». Главный тренер сборной Турции — о победе в Лиге наций

«Очень доволен тем, что сделал». Главный тренер сборной Турции — о победе в Лиге наций
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Главный тренер женской сборной Турции по волейболу итальянец Даниэле Сантарелли прокомментировал победу своей команды в финале Лиги наций. Команда обыграла сборную Бразилии со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Лига наций (ж) . Финал
26 июля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Бразилия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Шахин, Уяник, Озден, Гюнеш, Эркек, Айдын, Башйолджу
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Араужо, Монтибеллер, Ратцке, Неззо, Соуза, Венк, Насименто, Бергманн, Бассо, де Арруда, Бесен

«Был уверен, что сегодня мы сыграем очень хороший матч. У меня было очень сильное предчувствие. Я рассказывал своим игрокам, как мы должны играть, и они отлично это реализовали. Бразилия — отличная команда, они никогда не сдаются. Даже когда мы контролировали ход матча, они пытались вернуться в игру, но мы не выходили из неё. И работа, которую я выполняю, работа, которую мы выполняем как команда, очень особенные. Горжусь своими игроками и работой, которую проделали вместе.

В итоге мы завоевали ещё одну золотую медаль. Это очень большой успех для турецкого волейбола. Мы постоянно остаёмся на вершине. На протяжении всего турнира демонстрировали прогресс. Очень хорошо сыграли против Канады, вчера и сегодня обыграли очень сильных соперников. Мы уже четыре года являемся одной из лучших команд в мире. Мы добились хороших результатов на чемпионате мира и Олимпийских играх, выиграли две Лиги наций и чемпионат Европы. Я очень доволен тем, что сделал», — приводит слова Сантарелли voleybolaktuel.com.

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