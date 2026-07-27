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Мелисса Варгас стала самым ценным игроком женской Лиги наций — 2026

Мелисса Варгас стала самым ценным игроком женской Лиги наций — 2026
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26-летняя диагональная сборной Турции Мелисса Варгас стала самым ценным игроком женской Лиги наций —2026. Ранее сборная Турции выиграла турнир, обыграв в финале Бразилию со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Лига наций (ж) . Финал
26 июля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Бразилия
Турция: Варгас - 33, Баладын - 19, Айдын - 15, Джек - 7, Шахин - 5, Гюнеш - 3, Орге Гюнер, Озбай, Шахин, Акарчесме, Уяник, Озден, Эркек, Башйолджу
Бразилия: Соуза - 25, Монтибеллер - 19, Бергманн - 15, Неззо - 11, Дуарте - 5, Насименто - 3, Ратцке - 2, Карнейро - 1, Виэзел, Араужо, Венк, Бассо, де Арруда, Бесен

В финальном матче Варгас набрала 33 очка, реализовав 51% своих атак (27/53). Всего на счету Варгас 293 очка (260 в атаке, 11 блоков, 22 подачи), она уступила по этому показателю лишь канадке Кире Ван Рик, на счету которой 298 очков. На третьем месте расположилась китаянка Юйшань Чжуан (264), на четвёртом – итальянская диагональная Екатерина Антропова (259).

Сборная Турции во второй раз завоевала чемпионский титул женской Лиги наций. Впервые турецкие волейболистки становились победительницами соревнований в 2023 году.

Предыдущим чемпионом турнира была Италия. В финале 2025 года итальянки одолели бразильскую команду со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

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