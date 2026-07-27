26-летняя диагональная сборной Турции Мелисса Варгас стала самым ценным игроком женской Лиги наций —2026. Ранее сборная Турции выиграла турнир, обыграв в финале Бразилию со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

В финальном матче Варгас набрала 33 очка, реализовав 51% своих атак (27/53). Всего на счету Варгас 293 очка (260 в атаке, 11 блоков, 22 подачи), она уступила по этому показателю лишь канадке Кире Ван Рик, на счету которой 298 очков. На третьем месте расположилась китаянка Юйшань Чжуан (264), на четвёртом – итальянская диагональная Екатерина Антропова (259).

Сборная Турции во второй раз завоевала чемпионский титул женской Лиги наций. Впервые турецкие волейболистки становились победительницами соревнований в 2023 году.

Предыдущим чемпионом турнира была Италия. В финале 2025 года итальянки одолели бразильскую команду со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).