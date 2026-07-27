Евгений Баранов отреагировал на возвращение сборной России по волейболу на мировую арену

Либеро сборной России и московского «Динамо» Евгений Баранов рассказал о том, как отреагировал на новость о возвращении российской сборной на международные старты.

«Конечно, это очень приятные новости. Наше возвращение близко как никогда, и это радует. Узнал я из новостей. Новость появилась, в социальных сетях все наши волейболисты начали репостить её (смеётся). Так я на неё и наткнулся. Конечно, я очень рад, ребята тоже очень рады. Потому что хорошие новости… Их, скажем так, не очень много. Но они всё же появляются. И это здорово», – сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.