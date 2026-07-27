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«Эталон того, как нужно переворачивать игры». Баранов – о финале Кубка России

«Эталон того, как нужно переворачивать игры». Баранов – о финале Кубка России
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Либеро сборной России и московского «Динамо» Евгений Баранов поделился впечатлениями от финала Кубка России — 2026, в котором московский клуб оказался сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10).

«С точки зрения веса для меня чемпионат России стоит выше, чем Кубок. Но если говорить о финале с Питером, где мы уступали 0:2, он очень показателен с точки зрения характера нашей команды. Горжусь каждым в нашей команде, что мы просто показали себя как единое целое. Какие-то моменты перетерпели, где-то додавили. Я получил колоссальное удовольствие от этого матча.

Для меня это один из лучших матчей с точки зрения целостности нашей команды. Если говорить о команде мечты, с точки зрения эмоций, сплочённости и взаимопомощи друг другу, точно этот матч выделю. Но не первые две партии, конечно (смеётся). Получился настоящий эталон того, как нужно переворачивать неудачно складывающиеся игры. А тем более в финале», — сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

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