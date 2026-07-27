Либеро Баранов назвал две сборные, которые ему особенно понравились в Лиге наций — 2026

Либеро сборной России Евгений Баранов назвал сборные, которые ему понравились в розыгрыше Лиги наций — 2026.

«Ну, про фаворитов, я, наверное, не буду говорить, пока нет составов на финальный этап. А кто удивил… В первую очередь японцы очень понравились. Они поэтапно готовили команду, меняли методы подготовки. И вот сейчас это приносит свои плоды. Мне очень нравится, как выглядит команда.

Нравятся команды, которые пропагандируют силовой волейбол, как и мы. Например, Болгария выглядит очень атлетично. А что касается фаворитов Лиги наций, нужно будет смотреть составы, которые приедут, потому что у всех свои цели. Поэтому тут как бы небольшая лотерея, кто как сыграет в определённый день. Но если говорить, в целом, по турниру мне больше понравились Япония и Болгария. Их бы я выделил в первую очередь», — сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.