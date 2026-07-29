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14:30 Мск
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Словения — Турция: прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 10:00 29 июля

Начало прямой видеотрансляции матча 1/4 финала Лиги наций по волейболу Словения — Турция
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29 июля в 10:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными Словении и Турции. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» в китайском Нинбо.

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . 1/4 финала
29 июля 2026, среда. 10:00 МСК
Словения
2-я партия
1 : 0
Турция
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Урнаут, Можич, Муянович, Кржич, Кржич, Найдич, Шен
Турция: Гюрбюз, Тюмер, Балтаджи, Матич, Юксель, Бюльбюль, Киркит, Лагумджия, Лагумджия, Енипазар, Байрактар, Байрам, Самет, Хильми

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. После предварительного этапа в финальный раунд вышли сборные Словении, Турции, Японии, Китая, Италии, США, Польши и Украины. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь плей-офф Лиги наций (м) – 2026
Сетка плей-офф Лиги наций (м) – 2026
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