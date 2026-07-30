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Италия — США: прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 10:00 30 июля

Начало прямой видеотрансляции матча 1/4 финала Лиги наций по волейболу Италия — США
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30 июля в 10:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными Италии и США. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» в китайском Нинбо.

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 10:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 3
США
Италия: Романо - 16, Боттоло - 14, Сангвинетти - 7, Мати - 4, Порро - 3, Лавия - 2, Джаннелли - 1, Лауренцано, Балазо, Сбертоли, Сани, Галасси, Руссо, Боволента
США: Хейнс - 21, Андерсон - 15, Чэмплин - 10, Аверилл - 5, Кристенсон - 2, МакГенри - 2, Джендрик II - 1, Бриггз, Робинсон, Дефалко, Ма'а, Хартке, Шоджи, Нидж

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. После предварительного этапа в финальный раунд вышли сборные Словении, Турции, Японии, Китая, Италии, США, Польши и Украины. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь плей-офф Лиги наций (м) – 2026
Сетка плей-офф Лиги наций (м) – 2026
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