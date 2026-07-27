«Они будут бороться за первое место». Киси Насименто — о сборной России и серебре Бразилии

Диагональная сборной Бразилии и калининградского «Локомотива» Киси Насименто оценила выступление своей национальной команды в финале Лиги наций и предположила, что ждёт российскую сборную после возвращения на международную арену.

«Думаю, для нас это хороший результат. Мы очень рады и гордимся тем, что показали, но Варгас провела отличный матч. И нам немножко грустно, однако нужно собраться и думать над тем, что изменить.

Для меня этот сезон складывался по-разному. Это мой первый сезон, когда я играла не в Бразилии, рада встретить девчонок и провести с ними время. Сейчас мы должны вернуться в Бразилию и будем готовиться к Судамерикане — очень важному турниру для нас. А после вернусь в Россию.

Что сможет показать Россия, когда вернётся на мировую арену? В России есть отличные игроки. Конечно, они будут бороться за первое место. Очень рада, что у меня была возможность сыграть с ними и против них», — сказала Насименто в интервью Okko.