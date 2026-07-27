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Шахбанмирзаев продлил контракт с «Локомотивом» до 2028 года

Шахбанмирзаев продлил контракт с «Локомотивом» до 2028 года
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28-летний российский диагональный Ражабдибир Шахбанмирзаев продлил контракт с новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» ещё на два сезона и будет выступать за команду до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Шахбанмирзаев играет за «Локомотив» с 2024 года. Свою карьеру диагональный начал в махачкалинском «Дагестане» (2014-2018). Он также выступал за «Грозный» (2018-2020), а с 2020 по 2024 – за сургутский «Газпром-Югра».

Напомним, ранее состав клуба покинул его воспитанник и капитан команды Ильяс Куркаев. 32-летний блокирующий продолжит карьеру в казанском «Зените».

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