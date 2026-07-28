Юрий Зинько назначен главным тренером «Кузбасса»

40-летний Юрий Зинько назначен главным тренером кемеровского мужского волейбольного клуба «Кузбасс». Об этом сообщает пресс-служба команды на своей странице в социальных сетях.

Зинько возглавил команду в марте 2026 года после отстранения Сергея Троцкого. До июля специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

За время игровой карьеры он выступал за «Кузбасс» (2008-2011), краснодарское «Динамо» (2011-2012), «Тюмень» (2012-2016), казахстанский «Алтай» (2016-2017), ставропольский «Газпром» (2017-2018) и «Грозный» (2017-2022). В составе «Алтая» Зинько стал чемпионом Казахстана и обладателям Кубка страны.