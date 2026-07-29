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14:30 Мск
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Расписание матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 29 июля

Расписание матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 29 июля
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Сегодня, 29 июля, в Китае стартует серия плей-офф Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня состоятся два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на среду.

Волейбол. Лига наций — 2026, мужчины, плей-офф. Расписание матчей на 29 июля

  • 10:00. Словения — Турция;
  • 14:30. Япония — Китай.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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