Раджаб Шахбанмирзаев продлил контракт с новосибирским «Локомотивом» до сезона-2027/2028

Диагональный мужского волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск Раджаб Шахбанмирзаев подписал с клубом новый контракт, рассчитанный на два года — до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщила пресс-служба команды у себя на официальном сайте.

«Раджаб ещё на два года с нами! «Локомотив» подписал новое соглашение с диагональным Раджабом Шахбанмирзаевым — контракт будет действовать в течение сезона-2026/27 и сезона-2027/2028. Продолжаем совместный путь вместе с нашим орлом!» — говорится в заявлении пресс-службы.

Новосибирский «Локомотив» в минувшем сезоне выиграл бронзовые медали мужской Суперлиги, в серии за третье место одолев санкт-петербургский «Зенит» (3-2 в серии).