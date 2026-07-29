Белорусский диагональный Максим Шкредов перешёл из МГТУ в «Париж»

Белорусский диагональный, 28-летний Максим Шкредов перешёл из МГТУ в «Париж». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Париж» с гордостью объявляет о подписании Максима Шкредова, 28‑летнего белорусского диагонального, на сезон-2026/2027.

Максим прибывает с солидным опытом, приобретённым в лучших чемпионатах Европы и Азии. Он принесёт в парижский коллектив всю свою мощь и опыт. Добро пожаловать в семью, Максим!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне Шкредов стал лучшим бомбардиром столичного МГТУ, набрав 392 очка в 27 матчах чемпионата России при 44% реализации атак.

В прошлом сезоне пару диагональных «Парижа» составляли россиянин Василий Молотков и японец Кэихан Такахаси.