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Япония — Китай. Прямая трансляция
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Словения — Турция, результат матча 29 июля 2026, счёт 3:1, 1/4 финала; Лига наций 2026 мужчины

Словения стала первым полуфиналистом мужской Лиги наций — 2026, вырвав победу у Турции
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Мужская сборная Словении по волейболу первой вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, одолев в четвертьфинале команду Турции. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 35:33, 39:37).

Лига наций (м) . 1/4 финала
29 июля 2026, среда. 10:00 МСК
Словения
Окончен
3 : 0
Турция
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Урнаут, Можич, Муянович, Кржич, Кржич, Найдич, Шен
Турция: Гюрбюз, Тюмер, Балтаджи, Матич, Юксель, Бюльбюль, Киркит, Лагумджия, Лагумджия, Енипазар, Байрактар, Байрам, Самет, Хильми

В полуфинале Словения сразится с победителем матча между Украиной и Польшей. Соперник определится в четверг, 30 июля.

Во второй половине сетки плей-офф Лиги наций среди мужчин Италия сразится с США, а Япония — с Китаем.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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