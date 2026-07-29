Словения стала первым полуфиналистом мужской Лиги наций — 2026, вырвав победу у Турции

Мужская сборная Словении по волейболу первой вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, одолев в четвертьфинале команду Турции. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 35:33, 39:37).

В полуфинале Словения сразится с победителем матча между Украиной и Польшей. Соперник определится в четверг, 30 июля.

Во второй половине сетки плей-офф Лиги наций среди мужчин Италия сразится с США, а Япония — с Китаем.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).