«Первый год всё равно будет сложновато». Марина Маркова — о возвращении сборной России

Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова на открытой тренировке национальной команды в Новогорске рассказала, насколько сложно сборной будет возвращаться на международную арену.

«У нас не было возможности играть, мы были отстранены от европейского волейбола. Волейбол всё равно в это время развивался. И у нас многие игроки в сборной не видели этот европейский и мировой уровень и не играли на международном уровне, в основном в чемпионате России. Поэтому, мне кажется, первый год всё равно будет сложновато», – сказала Маркова в интервью «Россия 24».

Напомним, 5 и 7 августа женская сборная России сыграет товарищеские матчи со сборной Сербии.