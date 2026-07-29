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«Первый год всё равно будет сложновато». Марина Маркова — о возвращении сборной России

«Первый год всё равно будет сложновато». Марина Маркова — о возвращении сборной России
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Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова на открытой тренировке национальной команды в Новогорске рассказала, насколько сложно сборной будет возвращаться на международную арену.

«У нас не было возможности играть, мы были отстранены от европейского волейбола. Волейбол всё равно в это время развивался. И у нас многие игроки в сборной не видели этот европейский и мировой уровень и не играли на международном уровне, в основном в чемпионате России. Поэтому, мне кажется, первый год всё равно будет сложновато», – сказала Маркова в интервью «Россия 24».

Напомним, 5 и 7 августа женская сборная России сыграет товарищеские матчи со сборной Сербии.

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