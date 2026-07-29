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Ушаков — о сборной России: надо сделать команду, которая будет сверкать золотом

Ушаков — о сборной России: надо сделать команду, которая будет сверкать золотом
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Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков на тренировочном сборе национальной команды в Новогорске рассказал о ближайших планах. 5 и 7 августа женская сборная России сыграет товарищеские матчи со сборной Сербии.

«Для того чтобы понять свой уровень, надо хотя бы с кем-то сыграть сейчас. Девочки приехали с известными именами, но нам из этих имён надо сделать очень и очень хорошую команду, которая действительно будет сверкать и сверкать золотом», — сказал Ушаков в интервью «Россия 24».

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.

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