Ушаков — о сборной России: надо сделать команду, которая будет сверкать золотом

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков на тренировочном сборе национальной команды в Новогорске рассказал о ближайших планах. 5 и 7 августа женская сборная России сыграет товарищеские матчи со сборной Сербии.

«Для того чтобы понять свой уровень, надо хотя бы с кем-то сыграть сейчас. Девочки приехали с известными именами, но нам из этих имён надо сделать очень и очень хорошую команду, которая действительно будет сверкать и сверкать золотом», — сказал Ушаков в интервью «Россия 24».

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.