Ярёменко — о допуске: мы не ущемлены тем, что Европейская конфедерация волейбола молчит

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что Европейская конфедерация волейбола (CEV) может принять решения по допуску россиян до международных турниров уже в сентябре.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. FIVB совместно с CEV предстоит обсудить вопросы об использовании российского флага, гимна, цветов или иных символов и другие условия возвращения.

«Европейской конфедерации волейбола, чтобы они не обиделись, скажу помягче: решать-то, в принципе, нечего, потому что решение приняла мировая федерация. Европейская конфедерация — это одна из её структур, объединение европейских федераций. Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой.

Само политическое решение принять достаточно просто, сказать: «Да, допускаются». А сами механизмы допуска, правила жеребьёвки, всё остальное — это уже очень трудная задача. На следующий сезон все вопросы решены в клубных соревнованиях, в кубках. То есть, на мой взгляд, не стоит ждать от них сейчас того, что они выйдут с решением. И в принципе, они правильно делают.

Сейчас ещё состоится конгресс в сентябре, где можно какие-то свои решения озвучить, провести дополнительные консультации, круглые столы, заседания комиссий, чтобы понимать, какие механизмы в этом случае сработают. Поэтому, в принципе, мы не то чтобы ущемлены тем, что Европейская конфедерация волейбола молчит — всё здесь понятно, это работа достаточно сложная, которая ожидает нас всех», — приводит слова Ярёменко ТАСС.