15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Япония — Китай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Ярёменко — о допуске: мы не ущемлены тем, что Европейская конфедерация волейбола молчит

Ярёменко — о допуске: мы не ущемлены тем, что Европейская конфедерация волейбола молчит
Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что Европейская конфедерация волейбола (CEV) может принять решения по допуску россиян до международных турниров уже в сентябре.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. FIVB совместно с CEV предстоит обсудить вопросы об использовании российского флага, гимна, цветов или иных символов и другие условия возвращения.

«Европейской конфедерации волейбола, чтобы они не обиделись, скажу помягче: решать-то, в принципе, нечего, потому что решение приняла мировая федерация. Европейская конфедерация — это одна из её структур, объединение европейских федераций. Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой.

Само политическое решение принять достаточно просто, сказать: «Да, допускаются». А сами механизмы допуска, правила жеребьёвки, всё остальное — это уже очень трудная задача. На следующий сезон все вопросы решены в клубных соревнованиях, в кубках. То есть, на мой взгляд, не стоит ждать от них сейчас того, что они выйдут с решением. И в принципе, они правильно делают.

Сейчас ещё состоится конгресс в сентябре, где можно какие-то свои решения озвучить, провести дополнительные консультации, круглые столы, заседания комиссий, чтобы понимать, какие механизмы в этом случае сработают. Поэтому, в принципе, мы не то чтобы ущемлены тем, что Европейская конфедерация волейбола молчит — всё здесь понятно, это работа достаточно сложная, которая ожидает нас всех», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Материалы по теме
Ушаков — о сборной России: надо сделать команду, которая будет сверкать золотом
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android