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Ярёменко рассказал об отборе сборных России по пляжному волейболу и классике на ОИ-2028

Ярёменко рассказал об отборе сборных России по пляжному волейболу и классике на ОИ-2028
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко рассказал об отборе мужских и женских сборных России по пляжному и классическому волейболу на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.

«В пляжном волейболе ничего не изменилось. Решение по поводу возвращения наших сборных подоспело очень вовремя. Отборы на Олимпиаду начнутся в августе. Они продлятся около полутора лет, в течение которых нужно сыграть определённое количество соревнований. Поэтому с пляжным волейболом всё ясно: выиграли — отобрались.

Если говорить про классический волейбол, по рейтингу отбираются три команды из тех, кто не прошёл этапы отбора. Третье место в рейтинге мужской сборной России заставляет вообще не сомневаться в попадании на Олимпиаду. Женский рейтинг даёт четкое понимание, что все команды, которые стоят выше нас, должны занять своё место на Олимпийских играх после всех этапов отбора», — приводит слова Ярёменко «СЭ».

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