ВФВ подала заявку на участие мужской и женской сборных России в Лиге наций — 2027

Всероссийская федерация волейбола подала заявку на участие мужской и женской сборных России на участие в розыгрыше Лиги наций – 2027. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

«Состав Лиги наций — 2027 определяется по итогу розыгрыша 2026 года, в том числе с учётом мирового рейтинга, который позволяет нам занять своё место. Каким будет решение FIVB с точки зрения технического решения возвращения, мы в ближайшее время узнаем», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.