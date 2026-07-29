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ВФВ подала заявку на участие мужской и женской сборных России в Лиге наций — 2027

ВФВ подала заявку на участие мужской и женской сборных России в Лиге наций — 2027
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Всероссийская федерация волейбола подала заявку на участие мужской и женской сборных России на участие в розыгрыше Лиги наций – 2027. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

«Состав Лиги наций — 2027 определяется по итогу розыгрыша 2026 года, в том числе с учётом мирового рейтинга, который позволяет нам занять своё место. Каким будет решение FIVB с точки зрения технического решения возвращения, мы в ближайшее время узнаем», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.

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