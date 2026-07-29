Светлана Гатина стала игроком московского «Динамо»

23-летняя доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зерен Спор» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Гатина провела в Турции сезон-2025/2026. В составе команды она заняла четвёртое место в национальном чемпионате, пятое место в Кубке Турции и Лиге чемпионов.

До перехода в «Зерен Спор» Светлана провела сезон в казанском «Динамо-Ак Барс», вместе с которым стала обладательницей Кубка и Суперкубка России (2024), а также помогла команде в борьбе за серебро чемпионата России (2025) и Кубка России (2025).

Гатина начинала спортивную карьеру в системе казанского «Динамо» (2017-2020). С 2020 по 2022 год выступала за нижегородскую «Спарту», следующие два сезона провела в саратовском «Протоне».