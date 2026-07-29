Сборная Японии вышла в полуфинал Лиги наций среди мужчин — 2026 после победы над Китаем

Мужская сборная Японии по волейболу стала вторым полуфиналистом Лиги наций – 2026, одолев в четвертьфинальном матче команду Китая. Встреча, которая прошла в Нинбо, завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23).

Соперником Японии в полуфинале будет победитель матча между Италией и США. Эта встреча состоится в четверг, 30 июля. Ранее в полуфинал вышла Словения, одолевшая Турцию со счётом 3:0 (25:21, 35:33, 39:37).

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).