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Сборная Японии вышла в полуфинал Лиги наций среди мужчин — 2026 после победы над Китаем

Сборная Японии вышла в полуфинал Лиги наций среди мужчин — 2026 после победы над Китаем
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Мужская сборная Японии по волейболу стала вторым полуфиналистом Лиги наций – 2026, одолев в четвертьфинальном матче команду Китая. Встреча, которая прошла в Нинбо, завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23).

Лига наций (м) . 1/4 финала
29 июля 2026, среда. 14:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 1
Китай
Япония: Такахаси - 21, Нисида - 13, Эбадедан-Дан - 13, Томита - 10, Нисимото - 7, Исикава - 5, Мияура - 3, Онодэра - 2, Фукацу, Оцука, Огава, Каи, Ямамото, Эйро
Китай: Бинь - 19, Юнчжень - 13, Чжэцзя - 12, Чуань - 7, Вэнь - 3, Ли - 3, Юаньтай - 3, Ян - 3, Хэбинь - 1, Ли, У, Шикунь, Цзуншуай, Ван

Соперником Японии в полуфинале будет победитель матча между Италией и США. Эта встреча состоится в четверг, 30 июля. Ранее в полуфинал вышла Словения, одолевшая Турцию со счётом 3:0 (25:21, 35:33, 39:37).

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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