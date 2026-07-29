Результаты матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 29 июля

Сегодня, 29 июля, в Китае стартовал плей-офф мужской Лиги наций по волейболу – 2026. В рамках игрового дня состоялись два четвертьфинальных матча, по результатам которых стали известны первые полуфиналисты турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Волейбол. Лига наций – 2026, мужчины. Плей-офф. Результаты матчей 29 июля:

Словения – Турция – 3:0 (25:21, 35:33, 39:37);

Япония – Китай – 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23).

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).