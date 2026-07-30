Расписание матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 30 июля

Сегодня, 30 июля, в Китае продолжится серия плей-офф Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня состоятся два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Волейбол. Лига наций — 2026, мужчины, плей-офф. Расписание матчей на 30 июля:

10:00. Италия — США;

14:30. Польша — Украина.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).