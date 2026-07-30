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Мужская сборная США вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, обыграв Италию

Мужская сборная США вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, обыграв Италию
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Мужская сборная США по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций – 2026, одолев в четвертьфинальном матче команду Италии. Встреча, которая прошла в Нинбо, завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 10:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 3
США
Италия: Лауренцано, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Руссо, Мати, Боволента
США: Андерсон, Бриггз, Джендрик II, Робинсон, Дефалко, Кристенсон, Аверилл, Ма'а, Хейнс, Хартке, Чэмплин, Шоджи, МакГенри, Нидж

В полуфинале Лиги наций американские волейболисты встретятся с представителями Японии, которые в 1/4 финала обыграли команду Китая.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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