Мужская сборная США вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, обыграв Италию

Мужская сборная США по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций – 2026, одолев в четвертьфинальном матче команду Италии. Встреча, которая прошла в Нинбо, завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

В полуфинале Лиги наций американские волейболисты встретятся с представителями Японии, которые в 1/4 финала обыграли команду Китая.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).