Сборная США установила рекорд мужской Лиги наций по эйсам в трёхсетовом матче

Мужская сборная США по волейболу установила рекорд Лиги наций по количеству выполненных эйсов в четвертьфинальном матче. Американцы вышил в полуфинал, обыграв в трёх сетах команду из Италии. Счёт — 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

По итогам встречи сборная США выполнила 14 эйсов. Это наивысший показатель в истории для трёхсетового поединка турнира. 6 из 14 эйсов пришлись на диагонального Джейка Хейнса.

Сборная США впервые за три года вышла в полуфинал мужской Лиги наций по волейболу. В целом на этом уровне они сыграют в пятый раз. В полуфинале американские волейболисты встретятся с Японией.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).