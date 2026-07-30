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Сборная США установила рекорд мужской Лиги наций по эйсам в трёхсетовом матче

Сборная США установила рекорд мужской Лиги наций по эйсам в трёхсетовом матче
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Мужская сборная США по волейболу установила рекорд Лиги наций по количеству выполненных эйсов в четвертьфинальном матче. Американцы вышил в полуфинал, обыграв в трёх сетах команду из Италии. Счёт — 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 10:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 3
США
Италия: Лауренцано, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Руссо, Мати, Боволента
США: Андерсон, Бриггз, Джендрик II, Робинсон, Дефалко, Кристенсон, Аверилл, Ма'а, Хейнс, Хартке, Чэмплин, Шоджи, МакГенри, Нидж

По итогам встречи сборная США выполнила 14 эйсов. Это наивысший показатель в истории для трёхсетового поединка турнира. 6 из 14 эйсов пришлись на диагонального Джейка Хейнса.

Сборная США впервые за три года вышла в полуфинал мужской Лиги наций по волейболу. В целом на этом уровне они сыграют в пятый раз. В полуфинале американские волейболисты встретятся с Японией.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

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