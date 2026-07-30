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Тренер женской сборной России по волейболу Ушаков ответил на вопрос о потенциале команды

Тренер женской сборной России по волейболу Ушаков ответил на вопрос о потенциале команды
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков выразил мнение, что потенциал его команды будет понятен только после первых соревнований на международном уровне.

«Сейчас не могу сказать, насколько мы готовы. Хочется на себе попробовать — ввязаться в драку, а там будет видно. Тогда мы сможем ответить на этот вопрос уже более конкретно», – приводит слова Ушакова ТАСС.

8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) допустила отечественных спортсменов до соревнований под своей эгидой без каких-либо ограничений. Однако международные турниры в текущем году национальные команды пропустят. Женская сборная России проведёт товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа в Белграде.

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