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Польша — Украина. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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Сборная Польши обыграла Украину и вышла в полуфинал мужской Лиги наций — 2026

Сборная Польши обыграла Украину и вышла в полуфинал мужской Лиги наций — 2026
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Мужская сборная Польши по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, обыграв в четвертьфинальном матче команду Украины. Встреча, которая прошла в Нинбо, завершилась со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 14:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Украина
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Украина: Дрозд, Плотницкий, Синица, Янчук, Семенюк, Тупчий, Ковалёв, Щитков, Бойко, Киселюк, Велецкий, Пампушко, Тонконог, Щуров

В полуфинале соревнований польские волейболисты сыграют с представителями Словении, которые в 1/4 финала оказались сильнее сборной Турции.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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