Сборная Польши обыграла Украину и вышла в полуфинал мужской Лиги наций — 2026

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, обыграв в четвертьфинальном матче команду Украины. Встреча, которая прошла в Нинбо, завершилась со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

В полуфинале соревнований польские волейболисты сыграют с представителями Словении, которые в 1/4 финала оказались сильнее сборной Турции.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).