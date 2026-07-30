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Результаты матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 30 июля

Результаты матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 30 июля
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Сегодня, 30 июля, в Китае продолжилась серия плей-офф Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня состоялись два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на четверг.

Волейбол. Лига наций — 2026, мужчины, плей-офф. Результаты матчей на 30 июля:

Италия — США — 0:3 (22:25, 21:25, 21:25);
Польша — Украина — 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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