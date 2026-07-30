Определились полуфиналисты мужской Лиги наций — 2026

Сегодня, 30 июля, завершились четвертьфинальные матчи Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Волейбол. Лига наций — 2026, мужчины, плей-офф. 1/2 финала:

Япония — США;

Словения — Польша.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 1 августа, на стадионе «Бейлун Гимназиум» в Нинбо.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).