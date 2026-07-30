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Константинов — об изменениях в составе «Локомотива»: надо было найти вариант спасать сезон

Константинов — об изменениях в составе «Локомотива»: надо было найти вариант спасать сезон
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал изменения в составе команды на сезон-2026/2027.

«Из прошлогоднего состава наш капитан Ильяс Куркаев перешёл в Казань. Ему хотелось нового вызова. Считаю, что для него это был правильный выбор. Слишком надолго, наверное, он задержался, несмотря на его любовь к Новосибирску и «Локомотиву». Всё равно для каждого игрока время от времени нужен новый вызов. Он сделал для себя правильный выбор.

А другого центрального, Юру Бражнюка, мы потеряли уже не по желанию, а по ситуации. Нам надо было отреагировать. Знаете ситуацию с Деру, надо было найти вариант спасать сезон, поэтому это такой обмен, связанный с приобретением Воронкова. Но думаю, Воронков проявил себя и помог нам очень сильно», — сказал Константинов в интервью пресс-службе клуба.

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