Константинов — о Де Чекко: лучшие руки последних 10-15 лет у него и у Кристенсона

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов рассказал о надежде на нового связующего команды аргентинского волейболиста Лучано Де Чекко.

«На самом деле это самое сложное изменение, потому что всё надо настраивать заново. Но у нас так не в первый раз получается, чаще всего не по нашему желанию, но такой рынок, так двигаются игроки, поэтому мы должны постоянно перестраиваться. Начинать заново непросто, но думаю, что будет интересно.

У нас в этом году будет выступать один из легендарных связующих во всём мире. Полагаю, лучшие руки последних 10-15 лет у него и у Кристенсона. Де Чекко — это большое имя. Конечно, он выступает уже под конец карьеры, но у него осталось достаточно мотивации и есть желание сыграть последнюю Олимпиаду и после этого заканчивать.

У него были другие предложения, но он предпочёл команду, которая будет биться за призовые места, поэтому выбрал Новосибирск. Думаю, это будет интересно и для болельщиков, чтобы посмотреть на его игру, и, конечно, для наших молодых связующих. Год, два провести с таким связующим — это бесценный опыт. Они могут у него многому научиться. Думаю, что он быстро пристроится, потому что когда связующий с хорошей технической качествами и касанием мяча, он быстро найдёт нападающих, не будет такой длинный период перестройки, как обычно, и поэтому я настроен позитивно», — сказал Константинов в интервью пресс-службе клуба.