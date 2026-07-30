«Ленинградка» весной попрощалась с Юрьевой, а в июле вернула спортсменку в команду

29-летняя доигровщица Ольга Юрьева вернулась в состав «Ленинградки», за которую выступала в предыдущем сезоне. Клуб попрощался со спортсменкой в конце мая. Юрьева должна была перейти в «Омичку». Но в июле петербургская команда сообщила о возвращении доигровщицы в состав команды.

«Со стороны клуба считаем правильным разъяснить ситуацию. Не попав сразу в основной состав «Ленинградки», Ольга подписала контракт с «Омичкой». В дальнейшем Ольга закрепилась в составе, и со стороны игрока и тренера было принято решение, что Юрьева продолжит сотрудничество с жёлто-чёрными.

Всё это время велись переговоры по улаживанию контрактных обязательств с «Омичкой», — сообщила пресс-служба петербургской команды.