48-летний Дмитрий Багрей назначен генеральным менеджером женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола на официальном сайте.

Багрей вместе с главным тренером женской сборной России Константином Ушаковым работает в «Заречье-Одинцово» с 2022 года, где занимает должность спортивного директора клуба. Теперь функционер будет совмещать две должности.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.