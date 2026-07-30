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Дмитрий Багрей назначен генеральным менеджером женской сборной России по волейболу

Дмитрий Багрей назначен генеральным менеджером женской сборной России по волейболу
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48-летний Дмитрий Багрей назначен генеральным менеджером женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола на официальном сайте.

Багрей вместе с главным тренером женской сборной России Константином Ушаковым работает в «Заречье-Одинцово» с 2022 года, где занимает должность спортивного директора клуба. Теперь функционер будет совмещать две должности.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.

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