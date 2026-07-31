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Марина Маркова не согласилась с Терзичем в том, что у России сильнейшая женская сборная

Марина Маркова не согласилась с Терзичем в том, что у России сильнейшая женская сборная
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Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова рассказала, что думает по поводу высказывания тренера сборной Сербии Зорана Терзича. Ранее он заявил, что у России сильнейшая национальная команда.

«Не согласна. Если говорить про атаку, то да. В этом мы мощнейшие. Однако, помимо атаки, есть ещё много других элементов в игре, которые нужно нам почистить и отработать. Очень долгое время будем сыгрываться друг с другом. Не только в этом году, но и в следующем. Если в 2027-м поедем на международные турниры, надеюсь, получится занять первое место, но сомневаюсь в этом.

Почему российская сборная так сильна в атаке? Если честно, не знаю. Видела комментарии, что нас в лаборатории создают», — приводит слова Марковой «СЭ».

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