Маркова — о планах со сборной России: не думаю, что мы придём и всех разорвём

Доигровщица сборной России и турецкого «Вакифбанка» Марина Маркова рассказала о желаниях, которые хотела бы реализовать с национальной командой.

«Хотелось бы занять медальное место в Лиге наций. Это очень важно для квалификации на Олимпиаду. Однако, как уже говорила, следующий год будет больше для развития. Не думаю, что мы придём и всех разорвём. У очень многих команд уже налажена система, которая даёт результат. Если же у тебя стоит шесть человек, которые все вразнобой, даже будь они все в топ-6 в мире, это не поможет.

Спасёт ли трёхдневный сбор? Нет. Нужно это налаживать именно в игре. На данный момент нет никакого представления, где находимся по силе в сравнении с другими сборными. Нужно играть, смотреть, уточнять и подчищать нашу работу. Если мы в этом развитии возьмём медаль, будет шикарно. Думаю, что многие к этому стремятся, но необходимо понимать, что будет тяжело.

Что для меня Олимпиада? Пока ничего, пока нет никакого представления. Понятно, что победа на Олимпиаде — это главная цель для каждого спортсмена. Но пока не вернулись, я в эти мысли не ухожу», — приводит слова Марковой «СЭ».