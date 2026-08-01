15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей плей-офф Лиги наций по волейболу среди мужчин на 1 августа

Расписание матчей плей-офф Лиги наций по волейболу среди мужчин на 1 августа
Комментарии

Сегодня, 1 августа, в Китае продолжится плей-офф Лиги наций – 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоятся две полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей, которые пройдут в субботу.

Волейбол. Лига наций – 2026. Мужчины. 1/2 финала. Расписание матчей на 1 августа

10:00. Словения – Польша;
14:30. Япония – США.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
Материалы по теме
США показали, как планируют выигрывать Лигу наций — 2026. Главные итоги четвертьфиналов
США показали, как планируют выигрывать Лигу наций — 2026. Главные итоги четвертьфиналов
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android