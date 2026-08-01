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Словения — Польша, результат матча 1 августа 2026, счёт 0:3, 1/2 финала; Лига наций 2026 мужчины

Сборная Польши стала первым финалистом мужской Лиги наций — 2026
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Мужская сборная Польши первой вышла в финал Лиги наций – 2026, одолев в полуфинале команду Словении. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

Лига наций (м) . 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 10:00 МСК
Словения
Окончен
0 : 3
Польша
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Урнаут, Можич, Муянович, Кржич, Кржич, Найдич, Шен
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

Во втором полуфинале сразятся сборные Японии и США. Матч запланирован на 14:30 мск в субботу, 1 августа.

Польша является действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026
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