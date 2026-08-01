Сборная Польши стала первым финалистом мужской Лиги наций — 2026

Мужская сборная Польши первой вышла в финал Лиги наций – 2026, одолев в полуфинале команду Словении. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

Во втором полуфинале сразятся сборные Японии и США. Матч запланирован на 14:30 мск в субботу, 1 августа.

Польша является действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).