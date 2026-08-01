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Мужская сборная Польши установила рекорд по самому быстрому полуфиналу Лиги наций XXI века

Мужская сборная Польши установила рекорд по самому быстрому полуфиналу Лиги наций XXI века
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Мужская сборная Польши по волейболу в матче 1/2 финала Лиги наций – 2026, где одолела Словению, установила рекорд, сыграв самый быстрый полуфинал турнира в XXI веке. Польская команда справилась с соперником за 69 минут. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

Лига наций (м) . 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 10:00 МСК
Словения
Окончен
0 : 3
Польша
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Урнаут, Можич, Муянович, Кржич, Кржич, Найдич, Шен
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

В финале соревнований Польша сразится с победителем матча между Японией и США. Встреча запланирована на 14:30 мск в субботу, 1 августа.

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. Польская сборная является действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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