Мужская сборная Польши установила рекорд по самому быстрому полуфиналу Лиги наций XXI века

Мужская сборная Польши по волейболу в матче 1/2 финала Лиги наций – 2026, где одолела Словению, установила рекорд, сыграв самый быстрый полуфинал турнира в XXI веке. Польская команда справилась с соперником за 69 минут. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

В финале соревнований Польша сразится с победителем матча между Японией и США. Встреча запланирована на 14:30 мск в субботу, 1 августа.

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. Польская сборная является действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).