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Арина Федоровцева опровергла слухи о причинах отсутствия в составе сборной России

Арина Федоровцева опровергла слухи о причинах отсутствия в составе сборной России
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Доигровщица Арина Федоровцева была вызвана в состав сборной России на тренировочные сборы в Новогорске и для участия в товарищеских матчах со сборной Сербии. Однако на сборах спортсменка отсутствует. В связи с этим источники сообщали о проблемах Федоровцевой со здоровьем.

На своей странице в социальных сетях Арина опровергла эти слухи.

«С удивлением узнала сегодня из некоторых публикаций о выдуманных причинах моего отсутствия в сборной России.

Спешу заверить всех неравнодушных любителей волейбола, что со мной всё в порядке и я занимаюсь плановой подготовкой к сезону. Моё неучастие в тренировочном сборе и товарищеских играх со сборной Сербии заблаговременно согласовано с руководством Всероссийской федерации волейбола», — написала Федоровцева.

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