Блокирующая Фитисова не выступит за сборную России в матчах с Сербией

Блокирующая Елизавета Фитисова, которая ранее была вызвана в состав сборной России перед товарищескими матчами со сборной Сербии, не сможет выступить за национальную команду 5 и 7 августа и пропускает сборы в Новогорске.

«Заметила некую закономерность. Что ни вызов в сборную, то какая-то болячка появляется. Сейчас всё ещё идёт восстановление моего плеча после сезона, поэтому не поеду в Сербию и не увижусь с Бранкой и с моим репетитором по корейскому.

Надеюсь, что это всё происходит в последний раз и у меня будет возможность поиграть на международных соревнованиях за нашу сборную. Аминь. Как говорится, что не убивает нас, делает нас сильнее», — написала Фитисова в своём телеграм-канале.

Сборы и матчи также пропустит доигровщица сборной Арина Федоровцева.