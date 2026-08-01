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Блокирующая Фитисова не выступит за сборную России в матчах с Сербией

Блокирующая Фитисова не выступит за сборную России в матчах с Сербией
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Блокирующая Елизавета Фитисова, которая ранее была вызвана в состав сборной России перед товарищескими матчами со сборной Сербии, не сможет выступить за национальную команду 5 и 7 августа и пропускает сборы в Новогорске.

«Заметила некую закономерность. Что ни вызов в сборную, то какая-то болячка появляется. Сейчас всё ещё идёт восстановление моего плеча после сезона, поэтому не поеду в Сербию и не увижусь с Бранкой и с моим репетитором по корейскому.

Надеюсь, что это всё происходит в последний раз и у меня будет возможность поиграть на международных соревнованиях за нашу сборную. Аминь. Как говорится, что не убивает нас, делает нас сильнее», — написала Фитисова в своём телеграм-канале.

Сборы и матчи также пропустит доигровщица сборной Арина Федоровцева.

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