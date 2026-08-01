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Япония — США, результат матча 1 августа 2026, счёт 2:3, 1/2 финала; Лига наций 2026 мужчины

Сборная США одолела Японию и вышла в финал мужской Лиги наций — 2026
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Мужская сборная США вышла в финал Лиги наций – 2026, одолев в полуфинале команду Японии. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13).

Лига наций (м) . 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Япония
Окончен
2 : 3
США
Япония: Нисида, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Томита, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан
США: Андерсон, Бриггз, Джендрик II, Робинсон, Дефалко, Кристенсон, Аверилл, Ма'а, Хейнс, Хартке, Чэмплин, Шоджи, МакГенри, Нидж

В финале Лиги наций американские волейболисты встретятся с командой Польши, которая в полуфинале обыграла Словению со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026
Турнирная таблица Лиги наций - 2026
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