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Определились финалисты мужской Лиги наций — 2026

Определились финалисты мужской Лиги наций — 2026
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Сегодня, 1 августа, завершились полуфинальные матчи Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Волейбол. Лига наций — 2026, мужчины, плей-офф. Финал:

  • США — Польша.

Финал пройдёт в воскресенье, 2 августа, на стадионе «Бейлун Гимназиум» в Нинбо. В этот же день в матче за третье место встретятся команды из Японии и Словении.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026
Турнирная таблица Лиги наций - 2026
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