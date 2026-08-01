Сборная США в полуфинале Лиги наций прервала 13-матчевую победную серию Японии

Сегодня, 1 августа, завершились полуфинальные матчи Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин. Сборная США в 1/2 финала одолела команду Японии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13). Японцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В групповом этапе японские волейболисты выиграли 12 матчей, а в четвертьфинале победили Китай. В матче за третье место они сыграют с командой Словении.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию с результатом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).