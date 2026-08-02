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Расписание матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 2 августа

Расписание матчей плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026 на 2 августа
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Сегодня, 2 августа, завершится плей-офф мужской Лиги наций по волейболу — 2026. В рамках игрового дня состоятся финал и матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Волейбол. Лига наций – 2026, мужчины. Расписание матчей на 2 августа

  • 10:40. Япония – Словения;
  • 14:30. США – Польша.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). В воскресенье, 26 июля, состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026
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