США — Польша: где смотреть матч финала мужской Лиги наций — 2026 по волейболу

Сегодня, 2 августа, в Китае завершится Лига наций по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках финала за золотые медали сразятся сборные США и Польши. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

В России финальный матч мужской Лиги наций — 2026 официально покажет Okko. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). 26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).