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США — Польша: где смотреть матч финала мужской Лиги наций — 2026 по волейболу

США — Польша: где смотреть матч финала мужской Лиги наций — 2026 по волейболу
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Сегодня, 2 августа, в Китае завершится Лига наций по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках финала за золотые медали сразятся сборные США и Польши. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

Лига наций (м) . Финал
02 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
США
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В России финальный матч мужской Лиги наций — 2026 официально покажет Okko. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). 26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция, обыгравшая Бразилию — 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Календарь Лиги наций - 2026 (м)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (м)
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