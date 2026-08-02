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«Приятно играть против сильных». Лидер сборной Италии поддержал возвращение россиян

«Приятно играть против сильных». Лидер сборной Италии поддержал возвращение россиян
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MVP мужского чемпионата мира — 2025 по волейболу, лидер сборной Италии Алессандро Микьелетто поддержал решение Международной федерации волейбола (FIVB) о возвращении сборной России на международные соревнования.

– МОК вернул Россию. Что вы думаете по этому поводу?
– Не хочу вдаваться в политические дискуссии, но думаю, что волейболисты мало связаны с боевыми действиями, приятно играть против сильных команд, а Россия, безусловно, будет одной из них, — приводит слова Микьелетто La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные без ограничений.

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