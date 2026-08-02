Сборная Словении стала бронзовым призёром мужской Лиги наций — 2026

Мужская сборная Словении по волейболу завоевала бронзовые медали Лиги наций — 2026. В матче за третье место, который прошёл в Китае, словенская команда обыграла Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22).

Также сегодня, 2 августа, состоится финальный матч турнира. За звание победителя сразятся сборные США и Польши. Начало встречи запланировано на 14:30 мск. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Сборной Польши предстоит защищать на турнире титул. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.