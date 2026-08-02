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Япония — Словения, результат матча 2 августа 2026, счёт 1:3, матч за третье место; Лига наций 2026 мужчины

Сборная Словении стала бронзовым призёром мужской Лиги наций — 2026
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Мужская сборная Словении по волейболу завоевала бронзовые медали Лиги наций — 2026. В матче за третье место, который прошёл в Китае, словенская команда обыграла Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22).

Лига наций (м) . Матч за 3-е место
02 августа 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
Словения
Япония: Такахаси - 20, Нисида - 10, Оцука - 9, Мияура - 6, Эбадедан-Дан - 5, Ямаути - 4, Исикава - 2, Нисимото - 2, Фукацу - 1, Каи - 1, Томита, Огава, Ямамото, Эйро
Словения: Муянович - 24, Можич - 23, Козамерник - 10, Урнаут - 9, Шталекар - 7, Планиншич - 3, Кржич - 1, Шен - 1, Паенк, Маровт, Брачко, Окроглич, Кржич, Найдич

Также сегодня, 2 августа, состоится финальный матч турнира. За звание победителя сразятся сборные США и Польши. Начало встречи запланировано на 14:30 мск. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Сборной Польши предстоит защищать на турнире титул. В прошлогоднем финале она одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.

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