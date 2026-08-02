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Сборная Польши защитила титул чемпионов Лиги наций среди мужчин, одолев в финале США

Сборная Польши защитила титул чемпионов Лиги наций среди мужчин, одолев в финале США
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Мужская сборная Польши по волейболу защитила титул чемпионов Лиги наций, обыграв в финальном матче 2026 года команду США. Встреча, которая прошла в Китае, завершилась победой польской сборной со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Лига наций (м) . Финал
02 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
США
Окончен
2 : 3
Польша
США: Хейнс - 21, Андерсон - 20, МакГенри - 14, Чэмплин - 9, Аверилл - 8, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Хартке - 1, Бриггз, Джендрик II, Дефалко, Ма'а, Шоджи, Нидж
Польша: Семенюк - 17, Леон - 15, Форналь - 15, Лемански - 11, Якубишак - 11, Боладзь - 10, Попивчак, Коменда, Сливка, Шальпук, Гранечны, Сасак, Новак, Фирлей

Поляки уступали по ходу встречи 1:2 по сетам, но сумели переломить ход матча и защитили чемпионский титул. Лидером сборной Польши стал Камиль Семенюк, набравший 17 очков. Доигровщик реализовал 13 из 23 атак (57%), оформил три результативных блока, эйс и показал 55% позитивного приёма. У американцев самым результативным игроком стал Джейк Хейнс, на его счету 21 очко. Диагональный реализовал 18 из 33 атак (55%), оформил три эйса и стал лучшим бомбардиром финала.

Лига наций проводится с 2018 года, она заменила в календаре турниров Международную лигу среди мужчин. В прошлогоднем финале польская сборная одолела команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

26 июля состоялся финальный матч Лиги наций — 2026 среди женщин, победителем которого стала Турция.

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